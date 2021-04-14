Водителей Мордовии с дорожных камер оштрафовали почти на 28 млн рублей

Саранск, 14 апреля. Мордовия восстанавливает Комплексную систему обеспечения безопасности жизнедеятельности «Интеллектуальный безопасный регион». Только за три месяца с дорожных камер фотовидеофиксации выписано штрафов на 27, 8 млн рублей.

«На основании фотоматериалов, поступивших с комплексов фотовидеофиксации, возбуждено свыше 46 тысяч дел об административных правонарушениях, что в 9,5 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сообщили журналистам в региональной Госавтоинспекции.

Как сообщили в ведомстве, количество дел, возбужденных таким образом, составило 68,4% от общего числа протоколов.

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