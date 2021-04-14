Курянина осудили за неоднократное изнасилование своей матери

Курск, 14 апреля. В регионе 58-летний мужчина был осужден за восемь эпизодов изнасилования своей матери. В беседе с ФАН юрист Олег Никитин прокомментировал ситуацию.

В Конышевском районе Курской области судом было рассмотрено дело в отношении местного жителя. Он обвинялся в неоднократном изнасиловании своей матери и в угрозах убить ее. Подсудимый свою вину так не признал.

В пресс-службе районного суда сообщили, что 58-летнему курянину назначили пять лет колонии общего режима. Однако приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован.

Юрист отметил, что мужчина нарушил сразу две статьи УК РФ — 119 «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» и 131 «Изнасилование».

«Это совершенно омерзительная ситуация. Данного человека необходимо направить на лечение и полностью изолировать от общества», — заключил Олег Никитин.

Ране ФАН сообщал, что в Курске за прошлый год возросло количество преступлений. За 2020 год существенно в регионе возросло количество зарегистрированных убийств (до 40), изнасилований (до 51) и поджогов (до 90).