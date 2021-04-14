В 2022 году российские хозяйства начнут получать «органический гектар». ФАН-ТВ

По итогам 2020 года 63 сельскохозяйственных предприятия России получили порядка 100 ORGANIC-сертификатов. Об этом сообщил замминистра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов на площадке 28-й международной выставки продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2021».

«Можно с уверенностью сказать: старт есть, — отметил он. — Мы внесли в правительство РФ государственную программу об оформлении органической земли, старт этой программы будет в следующем году. Земельные массивы, которые будут оформлены в результате ее реализации, позволят дать дополнительный импульс фермерским хозяйствам использовать эти земли для производства органики. «Органическую десятину» или «органический гектар» можно будет предоставлять хозяйствам».

Продукция, произведенная без антропогенного вмешательства, завоевывает рынок по всему миру, и у России есть все шансы на нем заработать, считает заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева. По ее словам, заработавший 1 января 2020 года федеральный закон «Об органической продукции» принес ощутимые результаты, несмотря на пандемию коронавируса.

«Объем органического производства в России составляет порядка 40 миллионов долларов, из них 20 — это объем экспортоориентированной продукции. Это показательные итоги для нас. Мы видим, что этот сегмент имеет экспортный потенциал, — сказала она в интервью корреспонденту ФАН. — В настоящее время принят ряд мер поддержки для производителей органической продукции. Это бесплатная сертификация Роскачества для субъектов малого и среднего предпринимательства, частичная компенсация затрат на сертификацию экспорта. За прошлый год было проведено более 20 федеральных и региональных мероприятий, посвященных органической продукции».

Пока производство органической продукции остается для России новшеством, все больше регионов развивают новые бренды экологически чистой продукции. Один из старейших производителей специй и чая из Екатеринбурга представил на выставке большой и яркий стенд.

«Здоровое поколение, здоровые люди нужны России и будут нужны всегда. Мы хотели воскресить традиции иван-чая на Руси. Это здоровье, это польза, это наша история, — заявил ФАН руководитель отдела развития компании «Айдиго» Сергей Пятыгин. — Мы собираем сырье только в экологически чистых регионах России, соблюдаем все технологические нормы при его изготовлении».

По мнению первого заместителя председателя Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации РФ Сергея Митина, закон об органической продукции и вовсе стал прорывом для российского аграрно-промышленного сектора.

«Закон начал работать. Вы видите, что уже в отдельных магазинах появились целые секторы, где продается органический продукт, есть отдельные магазины. Он востребован. Все хотят быть твердо уверенными, что в нем нет генно-модифицированных, отравляющих составляющих, веществ, которые убивают. На них огромный спрос. И, конечно, мы будем предоставлять все льготы для тех, кто будет заниматься органической продукцией».

По данным Национального органического союза на 1 августа 2020 года, в стране насчитывается 94 компании-производителя органической продукции. Их количество выросло на 10%, по сравнению с 2019 годом.