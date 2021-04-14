Британские налогоплательщики готовятся отдать рекордные суммы на содеражание мигрантов

Лондон, 14 апреля. Пограничная служба Великобритании готовится обновлять новые рекорды по количеству прибывших нелегальных мигрантов, пишет консервативный портал Breirbart.

Число нелегальных лодочных мигрантов, которые высадились на британской земле с начала 2021 года, втрое больше, чем за аналогичный период в 2020-м. О задержании еще 42 нелегалов 13 апреля сообщила полиция Дувра. Это означает, что всего с начала года Ла-Манш пересекли 1483 нелегала: 223 — в январе, 308 — в феврале, 831 — в марте и еще 121 мигрант попал в Великобританию незаконно с начала апреля.

Как сообщает газета Daily Mail, за тот же период прошлого года около 466 нелегалов были вывезены на берег. Если текущие тенденции к росту числа мигрантов сохранятся, то к концу года на лодках в Англию прибудут более 25 тысяч нелегалов. В Соединенном Королевстве насчитывается 56 000 лиц, ищущих убежища. Подавляющее большинство не имеет права на получение крова. Это означает, что только за 2021 год число нелегалов в Соединенном Королевстве вырастет на треть. Береговой охране остается только разводить руками и готовиться обновлять рекорды.

По прибытии в Великобританию просителям убежища предоставляется жилье и еженедельная пенсия в размере не менее 35,39 фунтов стерлингов (примерно 3700 рублей). Помимо пенсиона, нелегалам предоставлен доступ к медицинскому обслуживанию, бесплатное стоматологическое обслуживание и образование для детей в возрасте от пяти до 17 лет. Естественно, все расходы по содержанию непрошеных гостей оплачивают британские налогоплательщики

Один из главных оппонентов миграционной политики Королевства — министр внутренних дел Великобритании Прити Патель. Она подсчитала, что за 2021 год налогоплательщики отдадут на содержание приезжих рекордную сумму в более чем 1,3 миллиарда фунтов стерлингов (порядка 138 миллиардов рублей).

Чтобы остановить поток мигрантов, Патель призывает последовать примеру бывшего премьер-министра Австралии Тони Эббота. Политик инициировал в стране программу «Суверенные границы». Теперь пограничная служба Австралии вместо принятия мигрантов и их содержания до решения вопроса о депортации сразу же разворачивает лодки с нелегалами на границе. По словам экс-премьера, эта мера намного действеннее и гуманнее, потому что на корню убивает незаконную торговлю людьми и их контрабанду.

«Чтобы быть справедливым и добрым, нужно быть стойким. И самое доброе, что вы можете сделать, — это закрыть «контрабанду людей». Как только вы натолкнетесь на лодку с нелегалами, вы остановите ее и отправите обратно туда, откуда она пришла », — сказал Эбботт.

Миграционный кризис остается одной из главных проблем современного западного мира. Аналитики Федерального агентства новостей и приглашенные эксперты обсудили современные миграционные тренды в новом выпуске подкаста «ФАН Повсюду».