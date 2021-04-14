«Победа» опубликовала график вывозных рейсов из Турции

Москва, 14 апреля. Лоукостер «Победа» сформировал график вывозных рейсов из Турции в Россию. Более 7 тыс. клиентов авиакомпании находятся на территории зарубежного государства.

Вывозные рейсы в Москву из Алании, Стамбула и Анталии будут выполняться в период с 15 по 27 апреля. Самолеты из Стамбула в Казань, Екатеринбург и Уфу будут летать с 15 по 18 апреля, следует из составленного графика.

Авиакомпания «Победа» приостановила рейсы в Турцию до конца весны на фоне пандемии коронавируса. Все клиенты лоукостера получат полный возврат средств за отмененные рейсы, заверил авиаперевозчик.

Ростуризм предложил россиянам обменять купленные в Турцию билеты на путешествия по России. Получить туры по стране можно только по согласованию с туроператором, обратили внимание в Федеральном агентстве по туризму.