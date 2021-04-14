Ожидание удобного момента: Китай готов к высадке на Тайвань

О темпах роста качественного и количественного состава Народно-освободительной армии Китая (НОАК) написаны сотни статей. Их авторы были последовательны: сначала они удивлялись неожиданному китайскому скачку в военно-технической области, а затем приняли это как данность. Стали будничными рассуждения о том, насколько скоро НОАК начнет попирать самую сильную армию мира — американскую.

Среди этих повседневных рассуждений как-то незаметно пришло понимание того, что структура НОАК перестала отвечать задачам исключительно обороны. Она стала расширяться по направлениям, обеспечивающим выполнение наступательных задач.

Усиление мощи НОАК

Очевидно, что сейчас военно-морские силы Поднебесной уже вполне способны вступить в схватку с авианосным ударным соединением, и не с одним, если быть объективным.

Темпы строительства ВМС НОАК таковы, что в 2020 году они обогнали ВМС США — главную боевую силу в Мировом океане.

Мало того, что Китай построил огромное количество ударных кораблей, способных нести высокоэффективное ракетное вооружение. Пекин также обеспечил свой флот вполне работоспособной системой освещения воздушной, надводной и подводной обстановки.

Она позволяет разведывательным органам выдавать точное целеуказание на свои ракетные эсминцы и фрегаты — что само по себе было просто немыслимо для ВМС НОАК даже десять лет назад. Теперь американцам придется с этим считаться.

Новая сила

Учитывать это придется также и остальным участникам политического диалога в Азиатско-Тихоокеанском Регионе, где буквально за последнее десятилетие произошел слом устоявшихся позиций.

Весьма неловко стали чувствовать себя страны, которые в настоящее время имеют с Китаем территориальные споры. Ранее они во многом полагались на флот США, но теперь уже не испытывают уверенности в том, что американцы окажут им военную и другую поддержку в случае открытого вооруженного конфликта с Пекином.

Выразить глубокую озабоченность происходящим Вашингтон, безусловно, сможет. Но ввязаться в вооруженный конфликт со страной, обладающей достаточным количеством современных боевых кораблей — это уже маловероятно.

Тактика Пекина

Получив в свои руки современные средства вооруженной борьбы, Китай пока не спешит бездумно пользоваться могуществом нового оружия, чтобы разом решить накопившиеся территориальные и иные споры.

Он ведет осторожную политику изучения своих боевых возможностей, нащупывает варианты наиболее рационального использования арсенала.

Накоплением опыта проведения наземных и морских десантных операций НОАК занимается, в том числе и в тесном сотрудничестве с ВС России. Военные КНР участвуют в достаточно серьезных учениях бригадного и армейского уровней.

В ходе таких учений китайские командиры перенимают опыт у российских коллег, которые, в свою очередь, в течение нескольких последних лет имели практику проведения современных боевых операций против террористов в Сирийской Арабской Республике.

Нет сомнений, что полученный опыт творчески переосмысливается в самой Поднебесной, корректируется для последующего применения уже в структурах НОАК.

В частности, несколько лет назад автор данного текста наблюдал высадку китайского десантно-штурмового батальона морской пехоты на необорудованное и совершенно незнакомое для них побережье. Она проводилась в рамках совместных учений военно-морских флотов России и Китая.

Сказать, что китайские морские пехотинцы работали слаженно — это ничего не сказать. Они действовали просто безупречно, показав, какой уровень мастерства смогли достичь на своих полигонах.

Также десантники НОАК в РФ участвовали в воздушно-штурмовых операциях, высаживаясь с вертолетов в заданные районы, где проводили захват назначенных объектов — не менее блестяще, чем в ходе морской высадки.

У берегов Тайваня

В настоящее время морская пехота КНР представлена несколькими отрядами, основная часть которых сосредоточена буквально напротив Тайваня. Кроме того, в составе армейских командований имеются десантно-штурмовые бригады, оснащенные боевыми и транспортными вертолетами, способными обеспечить высадку десанта на удалении, превышающем ширину тайваньского пролива.

Сообщения последних дней, приходящие из Азиатско-Тихоокеанского региона, не оставляют шансов надеяться, что нарастивший мощь Китай не постарается решить «проблему Тайваня» силой.

Ранее СМИ писали, что авиация НОАК не только проводит регулярные полеты у берегов Китайской Республики, входя в «зону опознавания» сил противовоздушной обороны, но и уже позволяет себе в боевом режиме работать средствами радиоэлектронной борьбы по радиолокационным станциям и узлам связи вооруженных сил Тайваня.

Показательные учения

На днях ВВС НОАК пошли еще дальше: фактически китайские военные летчики отработали нанесение ракетного удара по объектам, расположенным на территории острова.

Для этого бомбардировщики-ракетоносцы Н-6 (модернизированный аналог советского Ту-16) вышли на рубежи пуска своих крылатых ракет, а группы боевого обеспечения (самолеты радиотехнической разведки, радиоэлектронного подавления, дальнего радиолокационного дозора и истребители) полностью отработали и разобрали задачи, которые они должны решать при реальном нанесении ракетного удара.

Всего в этой операции принимало участие порядка трех десятков самолетов.

По мнению специалистов, этой тренировкой Китай полностью завершил подготовку для проведения десантной операции в отношении Тайваня.

Возможно, учитывая международную обстановку и то внимание, которое в настоящее время приковано к Украине (где, как считают западные страны, может начаться война в Европе), Пекин попытается решить свой вопрос — так сказать, «под шумок» более очевидного мирового кризиса.

Наблюдатели отмечают, что сложившаяся ситуация соответствует целям КНР, ибо в текущей обстановке США, очевидно, не решатся оказывать давление сразу на двух своих стратегических противников — Россию и Китай — в настоящее время пребывающих в состоянии конфликта с Вашингтоном.