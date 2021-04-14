Прохожие избили водителя «Газели», которая протаранила скорую в Севастополе

Севастополь, 14 апреля. В Ленинском районе Севастополя произошло дорожно-транспортное происшествие с участием кареты скорой помощи и автомобиля марки «Газель». В результате столкновения автомобиль с медиками опрокинулся, у него разбилось лобовое стекло. Из передней части автомобиля, по информации очевидцев, были вынуждены вылезать врачи.

Также в Сети рассказали, что прохожие начали избивать водителя «Газели», посчитав его виновником ДТП, однако их остановили другие очевидцы.

Известно, что карета скорой помощи ехала на экстренный вызов, поэтому в салоне пациента не было. Авария произошла во время переезда перекрестка, когда на запрещающий знак медицинский автомобиль продолжил движение с включенными световыми и звуковыми сигналами, но он не убедился в том, что ему уступают дорогу.

В результате «Газель» ударила в заднюю часть автомобиль скорой. В итоге на экстренный выезд была направлена другая бригада, а на место ДТП прибыли правоохранители. Пассажир грузовой машины пострадал и был доставлен в больницу. Позже перевернутую карету скорой помощи эвакуировали с места происшествия.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что СК завершил расследование по факту гибели девяти человек в ДТП в Крыму.