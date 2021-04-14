 Барбара Брыльска усомнилась в успехе голливудской версии фильма «Ирония судьбы»

Пресс-служба студии «Централ Партнершип» сегодня заявила, что уже этим летом начнутся съемки англоязычной версии советской мелодрамы «Ирония судьбы, или С легким паром!».

Режиссером стал Марюс Вайсберг, который неоднократно становился автором российских пародийных кинокомедий.

Без фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» в России не проходит ни одна новогодняя ночь, именно он стал символом наступления главного праздника. За много лет просмотров зрители уже выучили наизусть каждую песню и диалог главных героев, а телеканалы никогда не сомневаются в его рейтингах.

Но в такой популярности голливудской версии фильма главная героиня советской мелодрамы «Ирония судьбы» (1975) Барбара Брыльска усомнилась. Об этом она рассказала корреспонденту ФАН.

«Понятия не имею, все может быть. Это может быть успешно, а может и нет. Не думаю, что будет такой успех и такая заинтересованность людей, как было с нашим фильмом. Не знаю даже, как могу ответить на такой вопрос», — рассказала Барбара Брыльска.

Ранее актриса сообщила о приглашении на съемки ремейка картины.