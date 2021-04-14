Стало известно, сколько денег россияне готовы потратить на отдых в 2021 году

Москва, 14 апреля. Сервис одного из ведущих банков страны в рамках аналитического проекта изучил планы россиян на отдых в мае и летом 2021 года, сообщает ФАН. Исследование показало, что треть жителей страны готовы потратить на путешествия от 20 до 40 тысяч рублей на человека.

31% опрошенных готовы потратить на отдых в 2021 году от 20 до 40 тысяч рублей на человека. Еще 30% россиян планируют траты от 40 до 60 тысяч рублей.

При этом 78% респондентов планируют покупать билеты и туры самостоятельно. 11% воспользуются онлайн-сервисами по бронированию туров и только 8% обратятся за помощью в турагентства.

Половина россиян планируют двухнедельный отпуск. Провести на отдыхе одну или три недели намерены 15% опрошенных. 10% хотят взять месячный отпуск, а 10% запланировали отдыхать более месяца.

Что касается предпочитаемого вида отдыха, 39% россиян считают прогулки и экскурсии по городу лучшим отдыхом в путешествиях, 33% выбирают активный отдых и спорт, а 25% предпочитают отдыхать на пляже.

Ранее Ростуризм заявил о возможности обмена путевок в Турцию или Танзанию на туры по РФ. Это возможно по согласованию с туроператором, уточнили в Федеральном агентстве по туризму. Россия ограничивает авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня из-за ситуации с коронавирусом. В этих странах выявляют все больше случаев COVID-19.

Что касается внутреннего туризма, то, по оценкам Ростуризма, среди направлений для поездок по программе туристического кешбэка лидируют республики Крым, Татарстан и Башкирия, а также Калининградская и Тюменская области.