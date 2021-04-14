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В Белоруссии одобрили применение произведенного в стране «Спутника V»

В Белоруссии одобрили применение произведенного в стране «Спутника V»

Минск, 14 апреля. Жителей Белоруссии будут прививать произведенной на предприятии «Белмедпрепараты» вакциной «Спутник V».

Российскую вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V", которая ранее производилась на предприятии "Белмедпрепараты" официально добрили в Белоруссии. В скором времени она будет доступна для вакцинации, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения страны.

Решение об одобрении данного препарата эксперты принимали по результатам многоуровневой оценки материалов регистрационного досье. Ранее оно было проведено специалистами Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении, РНПЦ микробиологии и эпидемиологии.

Согласно предварительной информации объем выпускаемой на предприятии вакцины составит около 500 тыс. доз в месяц. Таким образом страна увеличит доступность вакцинации для белорусов.

Недавно стало известно, что первый компонент российской вакцины от коронавируса «Спутник V» дает сильный иммунитет у переболевших. Вторая прививка им может не понадобиться, сообщили аргентинские ученые.

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