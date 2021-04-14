Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Джо Байдена пригласили выступить перед конгрессом после вывода войск из Афганистана

Джо Байдена пригласили выступить перед конгрессом после вывода войск из Афганистана

Вашингтон, 14 апреля. Администрация президента США анонсировала традиционное обращение под названием «О положении страны» президента США Джо Байдена к конгрессу, сообщает CBS.

Президент Байден во вторник вечером принял предложение спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси выступить на совместном заседании конгресса 28 апреля. Традиционное приглашение выступить перед Конгрессом США с обращением — такая же часть американского политического этикета, как ежегодные послания президента к Федеральному собранию в России.

«Почти 100 дней назад, когда вы принесли присягу, вы поклялись, что помощь уже в пути! И теперь, благодаря вашему историческому и преобразующему лидерству, помощь действительно пришла!» — написала Пелоси в обращении к американскому лидеру.

Письмо Пелоси Байдену пришло в тот же день, когда Белый дом объявил о намерении вывести все боевые войска из Афганистана к 11 сентября — 20 годовщине теракта в Нью-Йорке.

Регламент послания, как и вся политическая жизни США, претерпит некоторые изменения из-за охватившей Штаты эпидемии коронавирусной инфекции. Представитель Капитолия, участвовавший в планировании, сказал, что количество сенаторов и членов Палаты представителей в зале будет ограничено из-за коронавирусных протоколов, а депутаты будет сидеть не только на стульях, но и на полу в проходах между трибунами. Также это первый случай, когда американские парламентарии не смогут пригласить на торжество гостей.

Еще одна традиционная часть обращения — ответ от имени представителей парламентского меньшинства. Республиканской партии США еще предстоит дать ответ, кто будет оппонировать Байдену во время выступления.

Обращение Байдена к Конгрессу США, вероятнее всего, будет приурочено к первым 100 дням пребывания американского президента в Белом доме. Эта временная отметка традиционно использовалась как ориентир для обращений со времен Франклина Рузвельта.

Последнее публичное чтение доклада «О положении страны» было в начале 2020 года. Тогда президенту США Дональду Трампу оппонировала председатель Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. После завершения выступления бывшего американского лидера Пелоси порвала предложенную ей копию послания Трампа и покинула трибуну.

Рядовые американцы сомневаются в способности Байдена на связную и впечатляющую речь. Федеральное агентство новостей публиковало реакцию пользователей Сети из США на новость о грядущей встрече американского лидера с президентом России Владимиром Путиным. Многие уверены, что хозяин Белого дома не способен на осмысленный диалог с российским лидером.

Новости партнеров