Джо Байдена пригласили выступить перед конгрессом после вывода войск из Афганистана

Вашингтон, 14 апреля. Администрация президента США анонсировала традиционное обращение под названием «О положении страны» президента США Джо Байдена к конгрессу, сообщает CBS.

Президент Байден во вторник вечером принял предложение спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси выступить на совместном заседании конгресса 28 апреля. Традиционное приглашение выступить перед Конгрессом США с обращением — такая же часть американского политического этикета, как ежегодные послания президента к Федеральному собранию в России.

«Почти 100 дней назад, когда вы принесли присягу, вы поклялись, что помощь уже в пути! И теперь, благодаря вашему историческому и преобразующему лидерству, помощь действительно пришла!» — написала Пелоси в обращении к американскому лидеру.

Письмо Пелоси Байдену пришло в тот же день, когда Белый дом объявил о намерении вывести все боевые войска из Афганистана к 11 сентября — 20 годовщине теракта в Нью-Йорке.

Регламент послания, как и вся политическая жизни США, претерпит некоторые изменения из-за охватившей Штаты эпидемии коронавирусной инфекции. Представитель Капитолия, участвовавший в планировании, сказал, что количество сенаторов и членов Палаты представителей в зале будет ограничено из-за коронавирусных протоколов, а депутаты будет сидеть не только на стульях, но и на полу в проходах между трибунами. Также это первый случай, когда американские парламентарии не смогут пригласить на торжество гостей.

Еще одна традиционная часть обращения — ответ от имени представителей парламентского меньшинства. Республиканской партии США еще предстоит дать ответ, кто будет оппонировать Байдену во время выступления.

Обращение Байдена к Конгрессу США, вероятнее всего, будет приурочено к первым 100 дням пребывания американского президента в Белом доме. Эта временная отметка традиционно использовалась как ориентир для обращений со времен Франклина Рузвельта.

Последнее публичное чтение доклада «О положении страны» было в начале 2020 года. Тогда президенту США Дональду Трампу оппонировала председатель Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. После завершения выступления бывшего американского лидера Пелоси порвала предложенную ей копию послания Трампа и покинула трибуну.

Рядовые американцы сомневаются в способности Байдена на связную и впечатляющую речь. Федеральное агентство новостей публиковало реакцию пользователей Сети из США на новость о грядущей встрече американского лидера с президентом России Владимиром Путиным. Многие уверены, что хозяин Белого дома не способен на осмысленный диалог с российским лидером.