Эрдоган указал на отсутствие связи у канала «Стамбул» с конвенцией Монтре

Анкара, 14 апреля. Конвенция Монтре о режиме проливов не будет распространяться на проектируемый судоходный канал «Стамбул». Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По словам главы государства, этот канал станет для страны настоящим достижением и позволит «разгрузить» Босфор, что благоприятно повлияет на окружающую среду. Новая водная артерия поможет Турции укрепить суверенитет.

«У канала «Стамбул» нет никакой связи с конвенцией Монтре», — сказал Эрдоган.

Стоит отметить, что проект судоходного канала из Мраморного моря в Черное был анонсирован еще в 2011 году.

Конвенция Монтре была принята в 1936 году. Она сохраняет свободу прохода через проливы Босфор и Дарданеллы только для торговых судов. Военные корабли могут ходить только с разрешения Турции. Для судов, не относящихся к странам Черного моря, есть ограничения по тоннажу и классу.

Как стало известно ранее, Турция возглавит борьбу против антиисламских настроений.