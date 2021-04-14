Риэлтор Солдатенков дал советы по покупке загородного дома

Москва, 14 апреля. Перед покупкой частного дома следует тщательно проверить коммуникации и сам участок. Об этом рассказал независимый риелтор, эксперт по недвижимости Иван Солдатенков.

Прежде всего необходимо убедиться в слаженной работе внутренних коммуникаций. Это бойлер, подогрев воды, электричество, газ и их обслуживание, объяснил эксперт в эфире «Радио 1».

По словам Солдатенкова, лучше всего пригласить для этих целей специалиста, который разбирается в этой теме и сможет задать конкретные вопросы про проводку и проект. Не нужно также стесняться просить включить отопление летом, чтобы убедиться, что оно исправно работает.

По дому следует пройти по-хозяйски, открывая все краны и включая все выключатели. Кроме того, необходимо внимательно осмотреть дом на наличие грибка, плесени и наличия протечек на крыше. В случае обнаружения этих моментов от покупки дома стоит отказаться, утверждает риэлтор. Удостовериться, что древесина дома не заражена вредителями, поможет экспертиза, которой также лучше не пренебрегать.

Осмотреть надо и участок, где расположен дом. Присутствие на нем болотных растений говорит о том, что участок превращается в болото при каждом дожде. Чтобы не упустить это из виду, Солдатенков рекомендует перед осмотром дома свериться с атласом растений.

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