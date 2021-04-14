Названо условие возврата банковских средств, украденных мошенниками

Москва, 14 апреля. Эксперт рассказал о том, как возместить средства, похищенные мошенниками со счета в банке.

Неукоснительное выполнение клиентом всех правил безопасности может обеспечить полный возврат средств, похищенных мошенниками со счета. Об этом рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский в своем интервью для ФБА «Экономика сегодня».

Если не соблюдать меры безопасности, то есть вероятность не получить обратный перевод денег от банка. Сейчас проблема безопасности в киберпространстве стоит достаточно остро, поэтому необходимо внимательно обращаться со своими счетами в кредитных организациях.

«Возврат средств обусловлен многими факторами, повлекшими ущерб, однако в случае явного нарушения клиентами условий безопасного использования, возмещение может быть отклонено. Несанкционированный доступ к средствам на счете во многом возникает в результате компрометации ключей ЭЦП, что облегчает противоправные действия мошенников», — поделился своим мнением Гиринский.

Эксперт подчеркнул, что клиентам всегда необходимо помнить о правилах безопасности, которые предписывает банк. Это особенно актуально по отношению к тайне информации о количестве счетов, денежных средств и данных аутентификации владельца счета.

Мошенничество не стоит на месте и постоянно развивается вместе с технологиями. Недавно среди потенциальных схем кражи средств с банковских карт появилась новая махинация, связанная с записью голоса жертвы во время телефонного разговора.