Анастасия Макеева готова подружиться с законной женой своего нового избранника

Москва, 14 апреля. Актриса театра и кино Анастасия Макеева заявила, что с удовольствием примет супругу своего нового бойфренда в гости и даже специально организует для нее культурную программу.

За последнее время на Макееву валится нескончаемый поток критики и осуждений. Новым возлюбленным артистки оказался предприниматель Роман Мальков. Мужчина даже сделал предложение руки и сердца, но, похоже, до ЗАГСа пара доберется еще не скоро. Оказалось, что в Словении Романа дожидается законная жена Светлана и четверо детей.

Сама Макеева утверждает, что бракоразводный процесс в семье ее жениха начался еще в прошлом году, но все затягивается из-за Светланы. Якобы обидевшаяся женщина выдвинула несколько условий, отказывается давать развод и даже не дает Малькову видеться с детьми. Чтобы сгладить конфликт, актриса готова подружиться с женой своего возлюбленного.

«Вы мать и этого никто не отнимет. Жду вас в гости и обеспечу культурную, театральную программу. Я запустила дизайнерскую одежду, жду размеры детей и ваши и сошью с радостью всем вам костюмы. Можем вместе сходить и сделать маникюр», — написала актриса в своем instagram-аккаунте.

По словам Макеевой, у детей будет еще больше заботливых родителей, а самой Светлане она посоветовала просто не плакать и не опускать руки в сложившейся ситуации. Законная супруга Романа в свою очередь рассказала, что об интрижке мужа узнала еще летом. Однако Мальков ей пригрозил, что если о его отношениях с Анастасией Макеевой узнает пресса, то он лишит ее средств к существованию: заблокирует все карты и счета.