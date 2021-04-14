Правила эксплуатации снегоходов и квадроциклов ужесточат в России

Москва, 14 апреля. Государственная дума в первом чтении приняла законопроект, устанавливающий правила эксплуатации не только тракторов и комбайнов, но и квадроциклов, и снегоходов.

Соответствующим документом устанавливается запрет на использование техники при выявлении неисправностей или нарушений. Владельцам самоходных транспортных средств по-прежнему необходимо получать водительское удостоверение тракториста-машиниста, оформлять ОСАГО и регистрировать оборудование в технадзоре, передает «Коммерсантъ».

Нарушение карается лишением прав или штрафом от 100 до 300 рублей. Самоходные автомобили, согласно новому закону, будут включать тракторы, коммунальную и сельскохозяйственную технику, вездеходы с объемом двигателя более 50 кубометров или электромотором мощностью более 4 кВт.

Ранее сообщалось, что автомобили подорожали на 8% с начала года, однако это далеко не предел. Стоимость разгонит утилизационный сбор, который в правительстве планируют увеличить на 25%.