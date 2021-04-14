Делегация Судана в ближайшее время посетит Израиль

Хартум, 14 апреля. Судан планирует направить официальную делегацию в Израиль на следующей неделе, сообщил источник изданию Al Araby.

В состав дипломатической группы войдут первые лица переходного правительства государства и сотрудники службы безопасности и разведки. Точная дата визита пока на согласовании. Предположительно, поездка состоится 19 апреля.

Израильская делегация посетила Хартум в феврале 2021 года. Политики встретились с главой суверенного совета Абдель Фаттахом аль-Бурханом и его заместителем Мохаммедом Хамданом Дагло для обсуждения двусторонних отношений.

В ходе беседы гости обратились к ним с просьбой завершить процесс нормализации дипломатических связей между странами, направив дипмиссию Судана в Тель-Авив.

Для реализации этого предложения Хартуму пришлось отменить закон о бойкоте 1958 года, который запрещает установление двусторонних отношений с Израилем.

«Кабинет министров одобрил законопроект на 2021 год, подтверждающий твердую позицию страны по созданию палестинского и еврейского государства в рамках соглашения», — говорится в заявлении.

Хартум согласился наладить дипломатические каналы с Тель-Авивом в конце 2020 года. В ответ Вашингтон исключил Судан из списка спонсоров терроризма, в котором он находился последние 27 лет.