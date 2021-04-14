Цены на основные продукты питания взлетели на Украине

Киев, 14 апреля. Стоимость основных продуктов питания резко выросла на Украине. Как пишет издание «Сегодня», жителям страны приходится заменять привычную еду на более дешевую.

Несмотря на то что Украина является одним из главных производителей подсолнечного масла, цены на этот продукт выросли до 60 гривен (около 165,5 рублей). Подорожание также коснулось мяса, яиц, молока, муки и сахара. Покупатели жалуются, что они вынуждены отказываться от дорогих яиц, а вместо подсолнечного масла покупать свиной жир.

Среди причин подорожания основных продуктов эксперты выделяют несколько. Например, повышение цен на масло вызвано неурожаем.

«Украина обеспечивает половину мирового экспорта масла. Таким образом, неурожай в Украине сам по себе спровоцировал рост цен», — объяснил экономист Борис Кушнирук.

Еще одной причиной подорожания стал экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса. Однако этот фактор характерен для всего мирового рынка продовольствия. При этом на Украине есть и внутренние причины роста цен. Например, повышение минимальной зарплаты и тарифов. В результате производители вынуждены повышать цены, хотя они заявляют, что все еще работают в убыток.

Введение в прошлом году локдауна обернулось для Украины ростом цен на товары и услуги. Однако из-за стремительного роста заболеваемости COVID-19 власти вынуждены снова вводить ограничения. Экономист Всеволод Степанюк рассказал, чем может обернуться для экономики страны такая политика.