Российский турист рассказал, как улетел в Турцию за день до отмены авиасообщения

Российский турист Павел Кудрявцев рассказал, как вылетел из Санкт-Петербурга в турецкую Анталью 14 апреля, накануне закрытия авиасообщения с Турцией. Он сел в 4 утра на чартерный рейс огромного Боинга-763 с рассадкой 2-4-2. Помимо Кудрявцева в самолете, забитом под завязку, на отдых летели и другие граждане РФ.

«Самолет был полностью забит. Многие из тех, кто летел с нами, говорили, что туроператоры экстренно перенесли им тур с 15-го апреля на 14-е, чтобы они смогли улететь. При регистрации на рейс у нас проверили ПЦР-тесты и турецкие ХЕС-коды», — рассказал он.

Пассажир отметил, что в самолете было много семей с детьми дошкольного возраста.

«7–10% — люди с маленькими детьми. У турков хорошая инфраструктура для семейного отдыха, у них есть понимание семейного отеля. Мы и сами в такой поехали, чтобы быть спокойными, что еда будет хорошего качества, в номере будет проводиться уборка и дезинфекция, сервис будет на должном уровне», — признался Кудрявцев.

Турист отметил, что в турецком аэропорту приняты все возможные меры для профилактики коронавируса, а люди их добропорядочно соблюдают.

«Санитайзеры, все в масках, работают все окна паспортного контроля, чтобы не было очередей. Несколько раз измеряли температуру. Нет ни намека на халатное отношение к COVID-19», — рассказал он.

Поделился Кудрявцев и впечатлениями об отеле.

«Всех гостей встречают в холле, разводят по разным сторонам и все документы оформляют дистанционно, чтобы не было столпотворения. Номер полностью продезинфицировали, даже опечатали стикером. Внутри пахло хлоркой и хлоргексидином. Весь персонал в масках. Постоянно проверяют температуру. Антисептики висят на каждом углу», — подчеркнул он.

Кроме того, путешественник рассказал о ресторане в отеле, где также действуют повышенные меры безопасности.

«В ресторанах еду накладывают сами повара в масках и перчатках, все зоны еды огорожены стеклом. Каждый комплект столовых приборов в индивидуальной упаковке. Вся посуда убрана с мест скопления и прохода людей. На столах обязательно лежат спиртовые дезинфицирующие салфетки. Если подытожить, то есть полное ощущение, что люди не играют в COVID-19, а реально предпринимают меры для недопущения его распространения», — заключил Кудрявцев.

Ранее ФАН сообщал об открытии горячей линии для россиян по вопросам полетов в Турцию и Танзанию.

Россия ограничивает авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15-го апреля по 1-е июня. Такое решение власти РФ приняли из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом в этих странах. Путешественники могут обменять туры на поездки по России. Кроме того, можно отправиться в другие государства.