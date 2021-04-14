Бывший замглавы СБУ Нескоромный пригрозил импичментом президенту Зеленскому

Киев, 14 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский имеет двойное гражданство. Об этом сообщил бывший первый заместитель председателя Службы безопасности страны Дмитрий Нескоромный.

По словам украинца, информацию о двойном гражданстве главы государства собрали его коллеги. Кроме того, Нескоромный заявил о готовности передать соответствующие документы заинтересованным политическим силам.

«Уважаемые политики, кто из вас хочет войти в историю?» — написал бывший замглавы СБУ в Telegram.

Нескоромный добавил, что публикация подобного компромата может привести к началу процедуры импичмента, передает агентство «Новороссия».

Ранее председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили призвал Владимира Зеленского отправить в отставку правительство страны.