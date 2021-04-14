Уникальную субъединичную вакцину от чумы разработали в России

Москва, 14 апреля. Новый подход к лечению дистрофии Дюшенна и первую в мире субъединичную вакцину против чумы разработали в российских генетических центрах, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

О разработках отечественных специалистов она рассказала на Совете по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019-2027 годы. Для создания препаратов против особо опасных инфекций созданы вакцинные штаммы. Они адаптированы с использованием генетических технологий для массового производства субъединичных вакцин.

«Штаммы испытаны посредством создания первой в мире субъединичной вакцины против чумы», — разъяснила Голикова.

Объем финансового обеспечения российских генетических центров в прошлом году составил 11,6 млрд рублей, отметила вице-премьер. Специалисты таких центров создали пшеницу с укороченным сроком колошения, а также картофель, не накапливающий сахар на холоде. Сибирские ученые готовятся вывести морозостойкую породу крупного рогатого скота.