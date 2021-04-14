Специалисты по детскому образованию поставили условие обучения школьников в TikTok

Социальные сети не способны предоставить для детей безопасную образовательную среду, поскольку содержат огромное количество негативной информации. Об этом в интервью ФАН рассказала председатель попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская.

«Использовать социальные сети в обучающем процессе станет возможно только после того, как будет сформирована и запущена реально работающая система премодерации контента», — выразила свою точку зрения собеседница агентства.

Таким образом эксперт прокомментировала развернувшееся в обществе широкое обсуждение допустимости привлечения детей и подростков в соцсети, где зафиксирован нарушающий российское законодательство контент, в том числе ролики, связанные с употреблением наркотиков и суицидов.

Поводом для разговоров послужило решение столичного Департамента образования и науки присоединиться к запущенной социальной сетью TikTok акции под хештегом #УчисьвTикТок.

«Мы не прошли мимо этой классной идеи… В специальных тематических аккаунтах московские учителя поделятся полезными советами по учебе и помогут школьникам подготовиться к экзаменам», — говорится в публикации на страницах департамента в социальных сетях.

Изучать в формате коротких видеороликов предлагается математику, русский и английский языки, историю, химию и географию. Например, в видеоуроках по химии столичные учителя заставляют с помощью натрия загореться воду, а в роликах по истории наглядно поясняют различие между классическим мужским и «столыпинским» галстуками.

Между тем, в социальной сети TikTok на конец февраля были выявлены шесть материалов, содержащих детскую порнографию, 15 — с оскорблением госсимволов, 145 — с информацией, связанной с незаконным оборотом наркотиков, 290 — призывы к экстремизму. Об этом свидетельствуют данные исследования Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, Лиги безопасного интернета и Общественной палаты России.

«Как минимум необходимо обязать платформы привести стандарты модерации контента в соответствии с законом о «самоцензуре соцсетей», вступившем в силу с 1 февраля 2021 года. Современные технологии должны дополнять обучение, но недопустимо полностью подменять ими реальный образовательный процесс», — подчеркнула Мильская.

Инициатива столичного ведомства по участию в акции TikTok вызвала волну возмущения не только среди экспертов, но также в родительском сообществе и среди тех же пользователей социальных сетей.

«После длительного существования Instagram его окрестили платформой для эскортниц. Сейчас уважаемый государственный орган лезет двумя ногами на платформу TikTok, которую впоследствии окрестят помойкой недоразвитых аборигенов. Видимо, там нашему образованию будущего и место», — пишет в комментарии к публикации на странице департамента одна из пользовательниц.

Автор другого сообщения еще более категоричен:

«Наши дети не проводят много времени в социальных сетях! Они ходят в секции и клубы по интересам, учатся и общаются с друзьями. И вам их не расчеловечить своими потугами затащить в развратные приложения! Судить вас надо за такие призывы! Судить и сажать как изменников Родины!»

В пресс-службе Департамента образования и науки Москвы пояснили ФАН, что мини-уроки в TikTok не являются обязательной частью образовательной программы и не заменяют привычного очного обучения.

«Школа не может запретить ребенку проводить время в соцсетях или ограничить период их использования. Очевидно, что дети стали более вовлеченными в информационную среду. Все, что может сделать учитель в данной ситуации, — попробовать донести до детей полезную информацию в привычной им форме, увлечь их предметом и заставить оторваться от бессмысленного контента. Именно на это рассчитан проект, к которому присоединились московские учителя», — говорится в комментарии департамента.

По словам директора Института изучения детства, семьи и воспитания Натальи Агре, нельзя реагировать на такие инициативы однозначно отрицательно.

«Сегодня есть очень небольшое количество специалистов, способных предложить методологии, которые не столько запрещали бы, сколько сопровождали и родителей, и детей в этой важнейшей тематике. Пока мы разрабатываем такие рекомендации, за это время появляются новые технологи и социальные сети. К тому моменту, когда эти рекомендации доходят до непосредственной аудитории, они уже устаревают», — поделилась своим мнением с ФАН Наталья Агре.

Единственным вариантом решения в этой ситуации может быть разработка методики размещения такого контента и защиты детей от нежелательной информации, а также создание специальной рабочей группы на базе Общественной палаты России, считает эксперт. Палата могла бы оперативно реагировать на происходящие в социальных сетях изменения и появляющиеся новые вызовы.

Ранее сервис TikTok заявил о готовности сотрудничать с российскими властями и заниматься выявлением незаконного контента. Об этом сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. Такое решение было принято по итогам встречи с представителями социальной сети.