В России может появиться ипотека под 5%

Москва, 14 апреля. Ипотечный кредит на первое жилье под 5% годовых предлагается предоставлять россиянам до 40 лет. Такая инициатива представлена в проекте «Агрессивное развитие инфраструктуры».

Концепция проекта разрабатывается в рамках стратегии социально-экономического развития РФ до 2030 года. В последние месяцы она обсуждается в правительстве с экспертами.

Соответствующую программу предполагается распространить на все семьи с первенцем, сообщает ТАСС со ссылкой на презентацию этого проекта.

Согласно оценкам, ипотека для жителей России в возрасте до 40 лет до 2024 года потребует субсидирование из государственного бюджета в 100 миллиардов рублей. Ипотечные займы для семей с первенцем потребуют 7 миллиардов рублей, отмечают авторы проекта. По их словам, на сегодняшний день молодые россияне обеспечены жильем примерно на 30% меньше, чем в среднем все граждане страны.

Накануне депутаты Госдумы приняли проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», который будет способствовать расширению мер поддержки многодетных семей. Он призван увеличить перечень целей кредитных договоров, которые уже поддерживаются государством.