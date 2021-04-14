Британские пользователи теряются в догадках о причинах визита Джилл Байден к врачу

Вашингтон, 14 апреля. Президент США Джо Байден отменил все запланированные встречи в Белом доме и вместе с супругой Джилл отправился к врачу. Пользователи Сети делятся версиями о причинах события.

Британское издание Daily Mail опубликовало видеоролик с выходящим из Белого дома и быстро садящимся в автомобиль президентом Байденом. Издание утверждает, что американский лидер отправился в амбулаторный центр вместе с супругой Джилл, однако никто точно не знает причины столько резкого срыва планов президента.

В официальном заявлении Белого дома сказано, что Джилл Байден проходит «стандартную медицинскую процедуру», однако никаких пояснений из Администрации президента США не последовало. На вопросы журналистов команда президента также отвечать отказывается. В издании отмечают, что 69-летняя Джилл Байден в принципе не склонна афишировать детали своей личной жизни, но поведение ее супруга может наталкивать на подозрения. Простым обывателям остается только теряться в догадках о сущности этого события.

Пользователи Сети в комментариях под публикацией британской газеты тут же поделились своими гипотезами, шутками и серьезными рассуждениями о том, что же кроется за визитом к врачу. Многие читатели воздержались от скабрезностей и искренне пожелали здоровья первым лицам Америки.

«Кто бы что ни говорил, а Джо и Джилл — пример для подражания любой паре! Надеюсь, у них все будет хорошо!» — пишет FooFooB. «Может, просто колоноскопия? О таком бы точно никто не стал говорить», — предполагает Stuff It 3138675309.

Многие считают, что на самом деле к врачу отправился сам президент, а супруга его просто прикрывает.

«На самом деле к врачу уехал Джо, а она его сопровождает! Простая история!» — предположил JustThinkForOnce. «Престарелый Кен уехал к врачу, а старая Барби его поддерживает», — сострила Emmaone.

Однако некоторые пользователи превзошли других и высказали совершенно безумные версии произошедшего.

«Неужели она беременна?! Не говорите мне, что она беременна!» — восклицает Kris-belg. «Беременна, точно вам говорю», —написал JJD. «Неужели лоботомия в нашей стране все еще «стандартная процедура»?» — мрачно пошутил walkthiswhey.

Пользователи соцсетей нередко поднимают на смех президента США Джо Байдена. После публикации новости телеканалом Fox News о телефонном разговоре Путина с Байденом многие американские пользователи тут же предрекли очередной провал американской дипломатии, не стесняясь при этом в выражениях.