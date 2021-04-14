Диана Шурыгина объяснила, кто виноват в ее изнасиловании

Москва, 14 апреля. Блогер Диана Шурыгина, ставшая известной после серии программ телеведущего Андрея Малахова, снова вспомнила об изнасиловании Сергеем Семеновым.

Шурыгина выписалась из клиники, где проходила лечение от депрессии. Девушка пожаловалась подписчикам в Instagram, что по-прежнему пребывает в подавленном состоянии. Она решила, что всему виной злосчастная история, которая приключилась с ней пять лет назад в родном Ульяновске.

По словам 21-летней Дианы, над ней надругался Сергей Семенов, он был старше ее на пять лет. Шурыгина объяснила, что виноват в изнасиловании не парень, а другие девушки, спровоцировавшие его на этот шаг.

«Девчонки меня поймут, каково быть в компании самой симпатичной. Там было четыре гадких утенка. Так вот эти сволочи подходят к Сереже и говорят про меня гадости, подталкивают его», — заявила Шурыгина.

Блогер считает, что «эти бабы его просто подставили». Она добавила, что в какой-то момент даже почувствовала симпатию по отношению к Семенову и не думала, что все так некрасиво закончится.

Ранее сообщалось, что ведущие программы «Время покажет» Руслан Осташко и Екатерина Стриженова обсудили «новую Шурыгину». Школьница из Петербурга пригласила в гости шестерых парней, а затем заявила об изнасиловании.