СМИ раскрыли планы НАТО по отработке нападения на Россию

Москва, 14 апреля. Североатлантический альянс ведет подготовку к нападению на территорию России, пишут СМИ.

Подготовкой атаки на РФ являются масштабные учения, которые проводят силы НАТО вблизи российских рубежей, отметили журналисты издания «ПолитНавигатор». Одним из таких мероприятий должны стать маневры Defender Europe-2021, которые в скором времени стартуют на Украине и в некоторых странах Запада, граничащих с Россией. Это мероприятие должно стать крупнейшим со времен холодной войны, подчеркнули аналитики.

Руководство НАТО планирует задействовать на учениях около 40 тысяч военнослужащих, примерно половина из которых является солдатами ВС США, уточнили журналисты. Кроме того, в ходе маневров западными силами будет использовано до 15 тысяч единиц военной техники и оружия, добавили они. По словам аналитиков, подобные цифры действительно внушают тревогу. Эксперты обратили внимание и на то, что мероприятие пройдет на территории 16 стран от Черного моря до Балтики. Авторы статьи считают, что это является доказательством того, что Альянс ведет подготовку к вооруженному противостоянию с Россией.

«НАТО ведет подготовку к войне с Россией, в частности, на это направлены учения Defender Europe-2021», — заявил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Военнослужащие, задействованные в учениях, отработают различные сценарии ведения боевых действий с войсками РФ, отметили аналитики, сославшись на мнение военных экспертов издания «Коммерсантъ». К примеру, пилоты стратегической авиации ВВС США потренируются в нанесении ударов по российским объектам военного назначения.

Ранее военный политолог Андрей Кошкин заявил, что риски вооруженного противостояния между РФ и США практически исключены из-за страха Вашингтона перед техническим превосходством Москвы.