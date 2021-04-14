Путин оценил свое самочувствие после второй прививки от COVID-19. ФАН-ТВ

Глава государства выразил надежду на то, что пандемия скоро пойдет на спад — в том числе благодаря вакцинации. Владимир Путин призвал всех россиян делать прививки от коронавируса, в том числе и тех, кто уже перенес COVID-19.

«Без всяких побочных эффектов, явлений. Вообще не чувствую, что я сделал какую-то прививку. С утра вот позанимался спортом. Кстати говоря, как врачи сказали, после первой прививки хороший иммунный ответ есть», — заявил президент России.

Патрушев предупредил об угрозе терактов в Крыму

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил о сохранении угрозы терактов в Крыму. Об этом он заявил в Севастополе на совещании по вопросам обеспечения нацбезопасности в Крыму.

«На территории Крымского полуострова сохраняются предпосылки возникновения угроз национальной безопасности, обусловленные возможным осложнением межнациональной, межконфессиональной обстановки и вероятностью совершения терактов», — заявил секретарь Совета безопасности России.

По словам Патрушева, угроза терактов связана с деструктивной деятельностью США, НАТО, ряда стран ЕС и Украины, которая направлена на дискредитацию внутренней и внешней политики России, нанесение ущерба российскому авторитету и международному имиджу, а также на распространение экстремистской и националистической идеологии.