Путин оценил свое самочувствие после второй прививки от COVID-19. ФАН-ТВ

Владимир Путин сделал вторую прививку от COVID-19
Президент России Владимир Путин рассказал о своем самочувствии после прививки вторым компонентом вакцины против коронавируса.
«Без всяких побочных эффектов, явлений. Вообще не чувствую, что я сделал какую-то прививку. С утра вот позанимался спортом. Кстати говоря, как врачи сказали, после первой прививки хороший иммунный ответ есть», — заявил президент России.
Глава государства выразил надежду на то, что пандемия скоро пойдет на спад — в том числе благодаря вакцинации. Владимир Путин призвал всех россиян делать прививки от коронавируса, в том числе и тех, кто уже перенес COVID-19.
Патрушев предупредил об угрозе терактов в Крыму
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил о сохранении угрозы терактов в Крыму. Об этом он заявил в Севастополе на совещании по вопросам обеспечения нацбезопасности в Крыму.
«На территории Крымского полуострова сохраняются предпосылки возникновения угроз национальной безопасности, обусловленные возможным осложнением межнациональной, межконфессиональной обстановки и вероятностью совершения терактов», — заявил секретарь Совета безопасности России.
По словам Патрушева, угроза терактов связана с деструктивной деятельностью США, НАТО, ряда стран ЕС и Украины, которая направлена на дискредитацию внутренней и внешней политики России, нанесение ущерба российскому авторитету и международному имиджу, а также на распространение экстремистской и националистической идеологии.
Умер актер и телеведущий Олег Марусев
Российский актер, телеведущий, заслуженный артист РФ Олег Марусев умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Гильдии киноактеров РФ. О причине трагедии пока не сообщается. Олег Марусев проработал на телевидении 35 лет. Он был автором и ведущим многих известных программ: «Пойми меня», «С песней по жизни», «Концерт после концерта», «Под знаком зодиака» и других. Кроме того, Олег Федорович снимался в сериалах, самые известных среди которых — «Графиня де Монсоро» и «Марш Турецкого». Всего в его творческой копилке было более 20 киноработ.