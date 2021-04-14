Киллеры на BMW застрелили футбольного агента Романа Беззубова

Рига, 14 апреля. Полиция сообщила, что в футбольного агента Романа Беззубова стреляли как минимум два человека. Обстоятельства случившегося выясняются.

Стало известно о том, что в Риге застрелили футбольного агента Романа Беззубова. По данным местных СМИ убийцы передвигались на BMW с российскими номерами. Сначала киллеры перегородили потерпевшему дорогу, а после этого открыли по нему огонь. От полученных травм мужчина скончался на месте. По данным рижской полиции, стреляли в футбольного агента как минимум два человека.

ФАН также сообщал о том, что стали известны подробности об убийстве криминального авторитета Альберта Рыжего, которого застрелили в одном из московских фитнес-клубов.