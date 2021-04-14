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Житель Волгоградской области арестован после расправы над участником дорожного конфликта

Житель Волгоградской области арестован после расправы над участником дорожного конфликта

Волгоград, 14 апреля. Следственный комитет возбудил дело в отношении жителя Иловлинского района. Он подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Потерпевший позднее скончался.

По данным СУ СКР по Волгоградской области, 24-летний мужчина вместе с приятелем ехал по дороге в районе поселка Сады Придонья. Внезапно впереди «выскочила» машина «Газель». Обошлось без столкновения, но водитель и пассажир решили разобраться с потерпевшим и поехали за ним.

Они дождались, пока оппонент припаркуется возле дома и выйдет из салона. На улице на мужчину набросились с кулаками. Супруга потерпевшего выскочила и помешала дальнейшему избиению. Госпитализированный водитель на следующие сутки скончался в больнице. Подозреваемый в насилии взят под стражу.

В городе Балаково перед судом предстанут трое местных жителей. Злоумышленники решили «заступиться» за приятельницу и жестоко избили мужчину, сообщал ФАН.

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