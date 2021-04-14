Оперная певица Нетребко разгневала пользователей Сети сравнением России и Европы

Москва, 14 апреля. Оперная певица Анна Нетребко сняла ролик во время прогулки по центру Москвы и опубликовала его на своей странице в Instagram, сопроводив кадры размышлениями о карантинных мерах.

На опубликованной записи видно, что большинство жителей и гостей столицы гуляют по улицам без масок. Кроме того, они спокойно сидят на летних террасах кафе, слушают уличных музыкантов и просто наслаждаются весной.

«Москва 13.04.2021... и вопросы повисли в воздухе... где же ты, коронавирус? Все работает с лета...» — подписала кадры Нетребко.

В Австрии, где Нетребко проводит большое количество времени, сейчас действует строгий локдаун. Дива не первый раз возмущается решениями европейских властей ввести строгие ограничения. Оперная певица в комментариях заявила, что никакие карантинные ограничения не помогают в борьбе с коронавирусом, а просто лишают людей нормального отдыха и свободы передвижения.

Позиция оперной дивы возмутила ее подписчиков. Многие в комментариях отметили, что звезда очень халатно относится к здоровью окружающих и не понимает опасности коронавируса.

«Все отлично, только многие знакомые умерли, а могли бы жить»; «Когда видишь такие необдуманные и легкомысленные посты публичных и известных людей, то возникнет вопрос: Что с вами, люди?»; «К сожалению, многим просто на всех плевать, как и Нетребко, судя по всему. Маски носят единицы, никакие ограничения не воспринимают», — отреагировали пользователи Сети.

Карантинные ограничения, как отмечают многие эксперты, отменять еще рано. Так, в последние несколько месяцев смертность превысила уровень рождаемости в восьми штатах Бразилии.