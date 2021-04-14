Путешественник Садчиков объяснил, что мешает строить нормальные дороги в России

Санкт-Петербург, 14 апреля. Мнением о том, почему в России встречаются некачественные дороги, и что нужно сделать для того, чтобы их улучшить, поделился автопутешественник Павел Садчиков.

Говоря на эту тему путешественник привел важный аргумент: РФ — самая большая страна в мире, в том числе, по климатическим зонам. В сравнении с прошлыми годами, ситуация со строительством дорог значительно улучшилась, считает специалист.

«Я путешествовал много раз и по-разному и сравнивая что было и что есть. Сейчас я могу сказать, что могу доехать куда угодно. Но и транспорт должен соответствовать дороге, которую вы выбрали. Это должен быть хороший автомобиль с высокой проходимостью, если говорим про экстрим. Если говорим про стандартный туризм, сегодня нет таких мест где вы можете застрять», — рассказал Садчиков в ходе конференции, прошедшей в Медиагруппе «Патриот».

Отдельно эксперт отметил медленнорастущую сферу дорожной инфраструктуры. По мнению Садчиков, между предпринимателями, которые готовы вложиться деньги в такой бизнес, и государством нет понимания.

«Разве не должен быть союз бизнеса и государства, чтобы люди поехали далеко? Они должны понимать, что будет удобно. Успех только в совместном развитии», — отметил автопутешественник.

Во время пресс-конференции обсуждалось множество вопросов. В их числе: какое будущее ждет российские дороги? Будут ли расти количество платных дорог и цены на проезд по ним? И многие другие.