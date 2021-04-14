Беженцы из ЦАР возвращаются в освобожденные от боевиков города

Банги, 14 апреля. Беженцы из Центральноафриканской Республики возвращаются домой на освобожденные от боевиков территории.

#CentralAfricanRepublic



156 Central African refugees, including 77 women and children, voluntarily left Cameroon and returned to the Central African Republic in the cities of Berberati and Baoro. pic.twitter.com/bI2bYZjfzC — Centrafrique-Info (@RCA_Info) April 13, 2021

Государственный переворот, который с помощью боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) в прошлом году попытался устроить опальный экс-президент Франсуа Бозизе, вынудил многих жителей ЦАР покинуть родные города и деревни. Чтобы спастись от бандитов, некоторые центральноафриканцы уехали в соседние страны, в том числе и в Камерун.

Победа Вооруженных сил ЦАР над радикалами стабилизировала ситуацию в стране и люди начали возвращаться. Из Камеруна прибыли 156 человек, включая 77 женщин и детей. Они отправились в города Берберати и Баоро.

Центральноафриканская армия полностью разгромила группировки боевиков. В стране остались только отдельные преступные элементы, которые в скором времени ликвидируют силовики.

Теперь основная цель властей республики — развитие экономики. Об этом заявил советник президента ЦАР по вопросам нацбезопасности Валерий Захаров. Правительство запустило несколько проектов, призванных выполнить эту задачу.