Диетолог перечислил продукты для поддержания здоровья весной

Москва, 14 апреля. Человеческий организм требует больше витаминов и полезных жиров с наступлением весны. Врач-диетолог Александра Ноев посоветовала изменить рацион питания.

Насытить организм необходимыми веществами в весенний период можно не только с помощью витаминных комплексов, но и правильной пищей. Большое количество необходимых минералов и витаминов содержится в цитрусовых, клубнике и ананасах. Особенно важными микроэлементами богаты белокочанная капуста, брокколи, морковь, редис, свекла, фенхель и спаржа.

«Все это содержит витамины в большом количестве. В мае мы получим молодой картофель, который содержит много минералов», — добавила диетолог в эфире «Радио 1».

Откорректированное питание поможет восполнить дефицит минералов в организме. Получить кислоты омега-3 можно из рыбы, если употреблять блюда из нее два-три раза в неделю. Витамин D необходим для формирования иммунитета, поэтому нужно регулярно сдавать анализы на наличие гиповитаминоза.

Уделять внимание питанию следует не только зимой, рассказал психотерапевт Александр Берсудский в комментарии Федеральному агентству новостей. Человек должным быть счастливым и здоровым вне зависимости от сезона.