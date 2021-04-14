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Ливия

Правительство Ливии занимается поиском кандидатов на пост генерального прокурора

Правительство Ливии занимается поиском кандидатов на пост генерального прокурора

Тобрук, 14 апреля. Палата представителей Ливии потребовала представить семь кандидатур на должность будущего генерального прокурора.

Ведомство адресовало обращение Верховному совету судебной власти, который обязали найти претендентов на пост. Список, составленный в результате совещания, планируется передать на рассмотрение парламенту.

Вопрос о назначении граждан на суверенные позиции не удалось разрешить после вступления в полномочия переходного Правительства национального единства. Подбор кандидатов вызывал споры и разногласия.

В марте текущего года руководитель Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри согласовал со спикером парламента Агилой Салехом сохранение высших должностных лиц в стране. Ими являются главы Центрального банка, Аудиторского бюро, Управления административного контроля, генеральный прокурор, председатель Верховного суда и другие.

Состав нового ливийского правительства утвердили в рамках заседаний Палаты представителей на территории Сирта. Политики скорректировали перечень министров и вынесли вотум доверия переходному органу власти.

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