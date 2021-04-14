Украинский пранкер Евгений Вольнов заочно приговорен в РФ к шести годам колонии

Москва, 14 апреля. Суд в Москве заочно признал виновным пранкера из Украины Евгения Вольнова. Преступник приговорен к шести годам тюремного заключения за публичное оправдание терроризма.

Речь идет о теракте, совершенном 31 октября в приемной УФСБ по Архангельской области. В помещение вошел молодой мужчина с самодельной бомбой и устроил взрыв. Блогер стал публично оправдывать противозаконное деяние.

Отметился он и в трагической истории с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня». Преступник тогда «плодил» фейки о неких сотнях тайных жертв. Своей ложью он вводил в заблуждение жителей города Кемерово.