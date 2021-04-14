Эксперт по автотуризму составил топ-7 маршрутов для путешествий по России на машине

Санкт-Петербург, 14 апреля. Россия богата на красивые пейзажи. Некоторых из них можно увидеть во время автомобильных путешествий, рассказал специалист по автотуризму Сергей Лобарев.

Президент Общенациональной ассоциации Автотуризма и караванинга Сергей Лобарев принял участие в пресс-конференции Медиагруппы «Патриот». В ходе общения с журналистами он перечислил топ-7 народных маршрутов, проверенных экспертом.

Первый маршрут, который посоветовал посетить Серей Лобарев, охватывает Заповедные земли Русского севера. Полюбоваться местными красотами можно проехав из Москвы до Архангельска на автомобиле. Туристам рекомендуется заранее спланировать маршрут.

Второе направление, которое посоветовал эксперт, Государева дорога. Сейчас это трасса М-10. Она соединяет Москву и Санкт-Петербург. На третьем месте расположилось Ладожское кольцо, которое охватывает дорогу вокруг одного из крупнейших озер Европы.

Лобарев не забыл и о популярности Золотого кольца России. По его словам, маршрут особенно интересно посмотреть из автомобиля. Затем он рекомендовал полюбоваться видами, которые предлагает туристический маршрут под названием «Легенды Эльбруса».

Завершают список лучших направлений Сибирский и Чуйский тракты. Первый охватывает путь от Владимира до Дальнего Востока, а второй — от Новосибирска до границы России с Монголией.

В то же время многие граждане предпочитают отправляться в поездки другими способами. Путешественники, которые хотели провести отпуска в Турции или Танзании, смогут обменять путевки на туры по России. Информацией об этом поделились в Ростуризме.