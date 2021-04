Протесты против карантина в Квебеке привели к погромам и столкновениям с полицией

Монреаль, 14 апреля. В столице канадской провинции Квебек Монреале четвертые сутки продолжаются протесты против введения комендантского часа из-за COVID-19. Митингующие устраивают стычки с полицией и бьют витрины магазинов, сообщила газета Le Journal de Quebec.

Беспорядки в городе начались 11 апреля. Протестующие, преимущественно молодежь, собрались на центральной площади, чтобы выразить свое несогласие с изменением времени комендантского часа. Изначально акции проходили мирно, однако затем некоторые из молодых людей стали зажигать костры и крушить витрины магазинов. Полиция попыталась утихомирить толпу, но протестующие начали закидывать правоохранителей фейерверками. Те в ответ применили слезоточивый газ.

Young people in Montreal have been locked down for a year now, even though they are not at risk. Now 80% of the 60 years and older in Montreal have been vaccinated. No scientific reason to maintain a curfew and excessive lockdown. #polqc #manifencours



