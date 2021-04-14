Протесты против карантина в Квебеке привели к погромам и столкновениям с полицией

Монреаль, 14 апреля. В столице канадской провинции Квебек Монреале четвертые сутки продолжаются протесты против введения комендантского часа из-за COVID-19. Митингующие устраивают стычки с полицией и бьют витрины магазинов, сообщила газета Le Journal de Quebec.

Manifestation au centre-ville de MTL: encore du vandalisme et six arrestations.



Photo: THIERRY LAFORCE / AGENCE QMI.



Les détails : https://t.co/OdqOwOXGBA pic.twitter.com/42kpe8AaDu — Le Journal de Québec (@JdeQuebec) April 13, 2021

Беспорядки в городе начались 11 апреля. Протестующие, преимущественно молодежь, собрались на центральной площади, чтобы выразить свое несогласие с изменением времени комендантского часа. Изначально акции проходили мирно, однако затем некоторые из молодых людей стали зажигать костры и крушить витрины магазинов. Полиция попыталась утихомирить толпу, но протестующие начали закидывать правоохранителей фейерверками. Те в ответ применили слезоточивый газ.

Young people in Montreal have been locked down for a year now, even though they are not at risk. Now 80% of the 60 years and older in Montreal have been vaccinated. No scientific reason to maintain a curfew and excessive lockdown. #polqc #manifencours



pic.twitter.com/Y4YesOhXqo — Samuel Rz (@realsmlrz) April 12, 2021

Québec: manifestation, feux d'artifice et saccage dans le centre-ville de Montréal hier contre l'avancement du couvre-feu à 20h.https://t.co/7xKkZWKnF3 pic.twitter.com/jJ9dB1cqrt — Ter-Ter et Liberté (@TerTerEtLiberte) April 12, 2021

Протесты не прекращаются по настоящее время. По данным на 13 апреля, полицейские задержали шесть человек и выписали 192 штрафа.

Запрет находиться на улице с 20:00 действовал в Монреале с января, затем его перенесли на 21:30. Однако премьер-министр Квебека Франсуа Лего на прошлой неделе заявил, что вынужден вернуть с 11 апреля комендантский час с 20:00 из-за резкого скачка заболеваемости COVID-19.

13 апреля суточный прирост числа заразившихся коронавирусом в Канаде впервые превысил отметку в 10 тыс. человек. До этого долгое время он был на уровне 9,2 тыс. С начала пандемии от COVID-19 умерли 23,3 тыс. человек. Самый большой рост числа заболевших наблюдается в провинциях Манитоба, Онтарио, Саскачеван, Квебек и Альберта: на них приходится более 90% случаев инфекций. На минувшей неделе в Канаде впервые с начала пандемии количество заболевших на душу населения превысило аналогичные показатели в США.