Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Протесты против карантина в Квебеке привели к погромам и столкновениям с полицией

В Монреале четвертый день продолжаются протесты из-за введения комендантского часа

Монреаль, 14 апреля. В столице канадской провинции Квебек Монреале четвертые сутки продолжаются протесты против введения комендантского часа из-за COVID-19. Митингующие устраивают стычки с полицией и бьют витрины магазинов, сообщила газета Le Journal de Quebec.

Беспорядки в городе начались 11 апреля. Протестующие, преимущественно молодежь, собрались на центральной площади, чтобы выразить свое несогласие с изменением времени комендантского часа. Изначально акции проходили мирно, однако затем некоторые из молодых людей стали зажигать костры и крушить витрины магазинов. Полиция попыталась утихомирить толпу, но протестующие начали закидывать правоохранителей фейерверками. Те в ответ применили слезоточивый газ.

Протесты не прекращаются по настоящее время. По данным на 13 апреля, полицейские задержали шесть человек и выписали 192 штрафа.

Запрет находиться на улице с 20:00 действовал в Монреале с января, затем его перенесли на 21:30. Однако премьер-министр Квебека Франсуа Лего на прошлой неделе заявил, что вынужден вернуть с 11 апреля комендантский час с 20:00 из-за резкого скачка заболеваемости COVID-19.

13 апреля суточный прирост числа заразившихся коронавирусом в Канаде впервые превысил отметку в 10 тыс. человек. До этого долгое время он был на уровне 9,2 тыс. С начала пандемии от COVID-19 умерли 23,3 тыс. человек. Самый большой рост числа заболевших наблюдается в провинциях Манитоба, Онтарио, Саскачеван, Квебек и Альберта: на них приходится более 90% случаев инфекций. На минувшей неделе в Канаде впервые с начала пандемии количество заболевших на душу населения превысило аналогичные показатели в США.

Новости партнеров