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Премьер Армении подтвердил готовность подать в отставку до конца апреля

Премьер Армении подтвердил готовность подать в отставку до конца апреля

Ереван, 14 апреля. Руководитель армянского кабмина Никол Пашинян подтвердил намерение оставить занимаемую должность до конца апреля 2021 года. Об этом он заявил во время правительственного часа.

Премьер-министр отметил, что собирается подать в отставку в период с 21 по 30 апреля.

«Я подам в отставку в течение последних десяти дней апреля, согласно договоренности между парламентскими силами и президентом республики», — сказал политик.

Пашинян по итогам мартовских консультаций с президентом сообщил, что выборы в парламент состоятся 20 июня. Он заявил о намерении уйти в отставку, чтобы в стране прошло досрочное голосование. Политик также выразил готовность продолжать трудиться в должности исполняющего обязанности главы кабмина до проведения выборов.

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