Лев Шлосберг назвал «Умное голосование» Навального проблемой для демократии в РФ

Москва, 14 апреля. Председатель Псковского регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг рассказал о негативных последствиях «Умного голосования» блогера Алексея Навального.

По его словам, детище Навального и «Фонда борьбы с коррупцией» (признан в России иноагентом) наносит серьезный удар по демократическим процедурам. В рамках данной инициативы ФБК призывает голосовать за кандидатов, которые не связаны с «Единой Россией». Усилия ФБК привели к тому, что победу на выборах одерживают победу подлецы и негодяи, передает «ПолитЭксперт».

«Ставка на каждого второго, кто противостоит власти, — это в 99% случаев ставка на подлеца и негодяя», — пояснил Шлосберг.

Также он сравнил проект Навального и ФБК с голосованием в Германии в начале 1930-х, которое привело к власти нацистов и закончилось мировой войной. По его словам, «Умное голосование» является проблемой для демократических процессов в России.

«Совершенно точно: никаких исследований не проводится, опросов общественного мнения не проводится, электоральные исследования не проводятся. Это вкусовщина, это тыканье пальцем в конкретного кандидата», — добавил Шлосберг.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал «Умное голосование» несодержательным проектом, направленным не на решение проблем граждан, а на вмешательство во внутренние дела РФ. По его словам, необходимо учитывать, что инициаторы данного проекта находятся за границей.