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Еврейский анекдот от Андрея Норкина заставил хохотать российских телезрителей

Еврейский анекдот от Андрея Норкина заставил хохотать российских телезрителей

Москва, 14 апреля. Традиционный еврейский анекдот от телеведущего Андрея Норкина о голландце и священнике заставил российских телезрителей смеяться во время передачи «Место встречи».

Во время популярного политического ток-шоу эксперты обсуждали историческую роль Соединенных Штатов, двойные стандарты и давление на Российскую Федерацию со стороны западных стран. Приглашенные в студию гости сошлись во мнении, что сейчас многие государства начинают развиваться и выступать в качестве серьезных игроков на мировом уровне, однако США не входят в этот список.

Во время обсуждения политических вопросов Андрей Норкин сказал, что простым гражданам не нужно представлять картину мира слишком сложной. Люди уже привыкли к тому, что за всем стоят Соединенные Штаты.

«А если не они, то кто тогда? Инопланетяне только», — пошутил Норкин.

В конце передачи телеведущий вспомнил анекдот, который касался не двойных стандартов, а отсутствия доверия. Норкин начал с того, что в середине 70-х годов прошлого столетия один голландец зашел в католический храм, чтобы исповедаться. Дальше между ним и священником начался диалог.

«— Грешен я. В 40-е годы во время войны я спрятал у себя дома в подвале одного еврея.

— Но это не грех. Ты же спас его.

— Но я брал с него в неделю по 30 гульденов.

— Да, это не очень хорошо, но ты спас ему жизнь, раскаиваешься, поэтому Бог тебя простит.

Голландец уже собирается уходить, но останавливается и задает последний вопрос:

— Раз на то пошло, может быть, сказать ему, что война закончилась?» — рассказал анекдот Норкин.

Как стало известно ранее, телеведущий порадовал зрителей шуткой про оперативников и Новый год.

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