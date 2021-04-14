Минстрой России предложил продлить и расширить программу льготной ипотеки

Москва, 14 апреля. Программу льготной ипотеки следует не только продлить, но и расширить, считает заместитель главы Минстроя РФ Никита Стасишин.

Он рассказал, что министерство заканчивает подготовку нормативных правовых актов о том, чтобы включить в льготную программу индивидуальное жилищное строительство. По его словам, ипотечные льготы с учетом ситуации с ключевой ставкой логичны.

«Посмотреть, как ее поднастроить, дифференцировать и включить в нее возможности ИЖС - вот задача, над которой внутри правительства мы трудимся с финансовым блоком и со всей командой Центрального банка», — цитирует Стасишина «Российская газета».

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых была введена правительством в апреле прошлого года для поддержки строительства и повышения доступности жилья. Согласно данным Центробанка РФ, в июле-декабре 2020 года в стране каждый месяц выдавалось более 180 тысяч ипотечных кредитов, объем которых составил более 470 млрд рублей.

Риелтор Татьяна Решетникова ранее назвала стратегии более выгодного погашения ипотеки. Она советует для начала снизить ежемесячный платеж до максимально комфортных значений, чтобы избежать риска невыплат на случай непредвиденных обстоятельств.