Годовщина катастрофы «Титаника»: почему затонул огромный лайнер

На севере Атлантического океана 109 лет назад произошла одна из самых жутких катастроф, полностью изменившая морской транспорт. В ночь с 14 на 15 апреля, столкнувшись с айсбергом и получив серьезные повреждения обшивки корпуса, на пятый день своего первого рейса потерпел крушение британский трансатлантический пароход «Титаник». На момент ввода в эксплуатацию он был самым большим судном в мире. По разным данным, в результате трагедии погибли от 1490 до 1635 человек.

История

«Титаник» отправился в свое первое путешествие 10 апреля из английского порта Саутгемптон и должен был прибыть в американский Нью-Йорк. 14 апреля в 23:39 по местному времени матросы, контролирующие обстановку, заметили айсберг, приближавшийся к кораблю прямо по курсу. Офицер Уильям Мэрдок незамедлительно приказал повернуть пароход. Спустя чуть более полминуты нос «Титаника» начал клониться налево. В итоге лайнер, повернувшись на 2 румба (22.5 градуса), разминулся с видимой частью айсберга и избежал лобового столкновения с глыбой. Полностью увернуться не удалось — «Титаник» под водой напоролся на невидимую часть айсберга. Образовалось шесть пробоин — все они были ниже ватерлинии.

Как многие ошибочно считают, айсберг не разрезал дно корабля. Все было иначе. От сильного давления заклепки на обшивке полопались, стальные листы выгнулись, а между ними появились зазоры. Через них с огромной скоростью проникала вода. Лайнер начало топить. Примерно через 20 минут после случившегося Томас Эндрюс, сконструировавший «Титаник», вынес вердикт: «Пароход полностью уйдет под воду». Вскоре корабль стал заметно крениться. Началась эвакуация. Радисты посылали сигналы SOS близлежащим кораблям вплоть до полного потопления. Несколько пароходов приняли бедственные сигналы «Титаника», но, как назло, они были слишком далеко от тонущего корабля.

От парохода, потерпевшего крушение, всего в 18 километрах находился другой корабль «Калифорниэн», который скорее мог бы оказать помощь, но фантастическая череда недоразумений внесла свои коррективы. За десять минут до начавшейся трагедии радисты «Титаника» и «Калифорниэна» — Филлипс и Эванс — по связи общались между собой. В завершение диалога Филлипс раздраженно попросил Эванса отключиться и не засорять эфир, из-за чего радист из «Калифорниэн» отключил питание в радиорубке и пошел спать. Через несколько минут произошла трагедия — «Титаник» столкнулся с айсбергом. Кроме того, из-за излишней уверенности в непотопляемости «Титаника» на нем не оказалось красных аварийных сигнальных ракет. Залпы о помощи пришлось запускать обычными белыми, и экипаж «Калифорниэна» решил, что это просто праздничный салют в честь вечеринки на корабле.

В половину второго ночи пассажиров тонущего корабля стали рассаживать в шлюпки, которые могли вместить в себя чуть более 1100 человек. Мест на всех не хватало, поэтому в шлюпки в первую очередь принимали детей и женщин, мужчинам до последнего велели оставаться на тонущем судне. Примерно в 02:15 нос «Титаника» внезапно опустился вниз, а оставшаяся часть лайнера сдвинулась вперед. Тогда по палубам пронеслась огромная волна, смыв людей с борта в океан. Через пять минут весь огромный корабль, тонувший более двух часов, погрузился под воду. Выжившие пассажиры плавали в ледяном океане в отчаянных попытках найти себе плавсредство. Спустя время они погибали от переохлаждения.

В 4 часа ночи к месту крушения «Титаника» подплыл корабль «Карпатия», поднявший к себе на борт 712 человек, и устремился в Нью-Йорк.

Интересные факты

1. На борту «Титаника» некоторые из пассажиров везли с собой собак — всего на затонувшем лайнере находилось 12 животных с внушительными родословными. 15 апреля на корабле должно было состояться неформальное дог-шоу. Десять собак погибли, двум выжившим животным повезло оказаться с хозяевами на шлюпках.

2. Первый фильм о крушении «Титаника» был снят в 1912 году — в год, когда затонул пароход. Кинолента получила название «Спасшаяся с «Титаника» в честь актрисы, которая в момент трагедии сама оказалась на борту злосчастного корабля.

3. Останки «Титаника» были обнаружены американо-французской экспедицией под руководством океанолога Роберта Балларда на дне Атлантического океана в ночь на 1 сентября 1985 года. Корабль удалось найти за 12 дней до конца миссии.

4. Из первого класса лайнера не удалось спастись только одному ребенку — двухлетней девочке Лорейн Эллисон. В 1940 году неизвестная женщина по имени Хелен Крамер по американскому радио объявила себя давно потерянной Лорейн. Женщина заявила, что ее спас отец. Свою легенду Крамер поддерживала до самой смерти в 1992 году. Через 20 лет после похорон, в 2012 году, внучка Хелен выступила с новым заявлением и потребовала семью Эллисон признать в ее родственнице ту самую девочку. Через некоторое время группа энтузиастов, увлекающихся историей гибели легендарного судна, организовала проект по идентификации личности Лорейн Эллисон. Членам проекта удалось убедить семью Эллисон и одного из родственников Хелен Крамер сдать биологические материалы для прохождения теста ДНК. После этого было официально установлено, что Хелен Крамер лгала и не являлась той, за кого себя выдавала.

5. В 2017 году появилась новая версия гибели «Титаника», согласно которой огромное судно потеряло прочность из-за возгорания в топливном хранилище. Ирландский журналист Шенан Молони, на протяжении 30 лет исследовавший катастрофу, пришел к выводу, что воздействие высоких температур снизило прочность стального корпуса судна, поэтому «Титаник» не выдержал столкновения с айсбергом. Примечательно, но версию о пожаре на «Титанике» рассматривали еще в 1912 году, но тогда ее быстро отсеяли.