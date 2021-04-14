Жители Британии предостерегли Байдена от провала на переговорах с Путиным

Лондон, 14 апреля. Информация о возможности проведения переговоров между президентами России и США вызвала бурное обсуждение в Великобритании.

Одной из площадок политической дискуссии стал сайт издания The Sun, пользователи которого активно комментировали предложение американского лидера Джо Байдена о возможности личной встречи с главой российского государства Владимиром Путиным. Оно прозвучало в ходе недавней телефонной беседы Путина и Байдена, на которой обсуждалась ситуация на востоке Украины и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

Читатели The Sun уверены, что Байдена ждет полный провал на прямых переговорах с руководителем РФ.

«Следующим шагом Путина должна стать пресс-конференция по итогам саммита с Байденом, в ходе которой Байден проявит все свои слабости — начнет теряться в мыслях и давать бессвязные ответы на вопросы репортеров», — сообщил один из комментаторов, выразив мнение большинства.

Другой житель Великобритании напомнил о смелости и решительности российского лидера, который сможет в ходе дискуссии с президентом США «дать настоящую пощечину» всему НАТО. Читатели издания предостерегли Байдена от провала на переговорах с Путиным и призвали предотвратить конфликт между Альянсом и Россией.

Ранее сообщалось, как переговоры между президентами РФ и США могут помешать стремлению официального Киева усилить взаимодействие с НАТО.