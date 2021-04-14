Валерий Меладзе раскрыл дату рождения третьего ребенка от Джанабаевой

Москва, 14 апреля. Популярный певец Валерий Меладзе на личной странице в Instagram сообщил, что 12 апреля его супруга, экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева родила третьего ребенка.

Информация, что в семье Меладзе и Джанабаевой случилось долгожданное пополнение, появилась утром в среду. 14 апреля. Однако, как оказалось, ребенок появился на свет двумя днями ранее — в День космонавтики, 12 апреля. Исполнитель в соцсети сообщил, что у них с супругой родилась девочка и трогательно поблагодарил жену за еще одно чудо.

«В этом году весна ворвалась в нашу жизнь ярким солнцем и большой радостью!!! 12 апреля у нас с Альбиной родилась доченька, наше маленькое солнышко!!! Альбинушка, люблю тебя!!! Впереди, по-прежнему много нового и интересного, будем вновь познавать этот прекрасный Мир с новым человеком!» — написал Меладзе в Instagram.

Для певца этот ребенок стал уже шестым. Вместе с Альбиной Джанабаевой он воспитывает двух сыновей: 17-летнего Константина и 6-летнего Луку. Кроме того, у певца есть взрослые дочери Инга, Софья и Арина от первого брака с Ириной Малыхиной.

Джанабаева долго скрывала свое интересное положение. О скором прибавлении в семье она рассказала, когда живот был настолько большим, что его невозможно было скрывать. Недавно ее экс-коллега по группе «ВИА Гра» Вера Брежнева призналась, что тоже бы хотела родить третьего ребенка Она даже предупредила поклонников, чтобы они не задавали ей лишних вопросов, если ее вес изменится в большую сторону.