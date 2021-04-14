Датская чиновница упала в обморок на пресс-конференции по вакцинации от коронавируса

Копенгаген, 14 апреля. Директор отдела фармаконадзора Датского агентства по лекарственным средствам Таня Эриксен потеряла сознание на пресс-конференции по вакцинации от коронавируса.

Женщина упала в обморок во время своего выступления на мероприятии. Организаторы приостановили конференцию, вызвали скорую помощь и отправили Эриксен в больницу для осмотра врачей, сообщило Датское агентство по лекарственным средствам на своей странице в Twitter.

Причина плохого самочувствия чиновницы пока остается неизвестной. По словам участников встречи, сейчас женщина чувствует себя хорошо. Организаторы пресс-конференции планируют возобновить мероприятие в ближайшее время, сообщает TV 2.

Британский штамм коронавируса увеличивает риск госпитализации вдвое, заявили ученые Дании в феврале 2021 года. По мнению экспертов, мутации сделали заболевание на 40 – 60% заразнее по сравнению с первоначальным вариантом.