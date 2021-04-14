Блогер Амиран Сардаров женился на внучке покойного президента Узбекистана

Лос-Анджелес, 14 апреля. Блогер Амиран Сардаров, более известный в Сети как автор YouTube-блога «Дневник хача», женился на внучке покойного президента Узбекистана Ислама Каримова Мариам Тилляевой.

Свадьба Сардарова и Тилляевой состоялась в Лас-Вегасе в присутствии близких родственников и друзей. Для церемонии Мариам выбрала пляжное белое платье с открытой спиной и сделала укладку. Блогер надел белую рубаху и короткие трикотажные шорты. Обстановка на свадьбе была очень неформальной.

Наследница Лолы Каримовой — младшей дочери Ислама Каримова, переехала в США, когда ей было 14 лет. Сардаров же стал жителем Штатов в прошлом году. Он признался, что отказаться от жизни в Москве его заставила неудовлетворенность собственным делом. В итоге он обосновался в Лос-Анджелесе и продолжил снимать ролики для YouTube.

Мариам намного младше Амирана. Она неоднократно снималась для его вайнов. Лишь в начале февраля Тилляева намекнула подписчикам в Instagram, что собирается замуж. Она показала белоснежное платье и заметила, что отлично подходит на роль идеальной жены.

Ранее Амиран Сардаров заявил, что жизнь в США обходится ему недешево. Он добавил, что при своих «миллионных» заработках чувствует себя «бомжом».