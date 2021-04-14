Эксперты по туризму бьют тревогу из-за роста цен на российских курортах

Российские туроператоры в качестве альтернативы Турции советуют отечественным туристам обратить внимание на ОАЭ, Кубу и Мальдивы. Эксперты объяснили ФАН, почему вместо демократичной по ценам Анталии россиянам предлагаются более дорогие направления, а также подняли насущные проблемы нашей туриндустрии.

Когда уже россияне получат сопоставимый сервис на Черноморском побережье Кавказа и в Крыму?

«У Турции и Танзании нет альтернатив»

Напомним, что авиасообщение с Турцией и Танзанией приостанавливается с 15 апреля по 1 июня. Решение было принято в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. По оценкам Ассоциации туроператоров России (АТОР), в этот период в Турцию и Танзанию должны были отправиться не менее 540 тысяч россиян с турами на общую сумму 32 млрд рублей.

Вице-президент АТОР Дмитрий Горин отметил в интервью ФАН, что в условиях приостановки авиасообщения наиболее популярная у россиян опция — перенос тура на следующий год или на даты, равнозначные по цене в нынешнем году.

Еще один возможный вариант — перебронирование путешествий на альтернативные направления. По словам эксперта, наиболее популярные страны — как раз Куба и ОАЭ. Также есть предложения на Мальдивские острова и Сейшелы, однако они выше по цене. Кроме того, есть варианты транзитных перевозок в Египет, через Каир с наземным трансфером на курорты Хургады и Шарм-эш-Шейха.

Однако ни одно из этих направлений не может полноценно заменить Турцию и Танзанию, полагает эксперт.

Горин подчеркнул, что эти две страны были единственными зарубежными направлениями, которые не были лимитированы количеством рейсов.

«На всех остальных зарубежных направлениях есть ограничительные квоты, которые определяет оперативный штаб Российской Федерации, — отметил вице-президент АТОР. — Этих квот не хватает, и, с учетом повышенного спроса на зарубежные направления, цены были выше, чем до временной приостановки рейсов в Турцию и Танзанию».

Помимо переноса дат и смены направления существует и третий вариант, однако он экономически менее выгоден для туристов — это запрос на возврат денежных средств. Он может осуществляться со штрафом или без штрафа, в зависимости от фактически понесенных расходов туроператора.

Дмитрий Горин отметил, что туроператоры не всегда могут предложить россиянам туры по стране вместо зарубежных путешествий.

«Не все туроператоры, которые занимаются Турцией и Танзанией, работают с внутренними направлениями, — подчеркнул собеседник ФАН. — Но если у туроператора есть предложения по России, то он может рассмотреть замену тура и на российский курорт. Такие запросы есть — места на майские праздники еще остались».

Дефицит пятизвездочных отелей

Вице-президент АТОР также рассказал, чего не хватает российским курортам, чтобы стать достойной альтернативой турецкому направлению.

«По оценкам Ростуризма, не все отели в России соответствуют международным стандартам, — заметил Горин. — У нас очень большой дефицит отелей категории 5 звезд. Если в Краснодарском крае в прибрежной зоне у нас 45 пятизвездочных гостиниц, а в Крыму — 15, то только на Анталийском побережье Турции их более 500. И там, в Турции, востребована именно эта категория».

Отдельно эксперт по туризму отметил проблему роста цен на российских курортах, которая уже была поднята председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Она заметила, что, по информации СМИ, сейчас сутки в хорошей гостинице в Крыму стоят столько же, сколько недельный отдых в Египте на курортах «все включено».

«Российские отели, пользуясь повышенным спросом из-за приостановки авиасообщения с Турцией и Танзанией, стали повышать цены, — обратил внимание Горин. — Это недопустимо. Мы надеемся, что последует реакция Федеральной антимонопольной службы на указания Валентины Матвиенко. Например, ряд пятизвездочных отелей в Крыму сейчас предлагают суточный тариф от 70 тысяч рублей. Речь идет о стандартном номере».

В свою очередь, глава регионального отделения Российского союза туриндустрии в Крыму и Севастополе Борис Зелинский считает, что в апреле и мае приток отечественных туристов не повлияет на индустрию гостеприимства полуострова.

«Рейсы отменились пока до 1 июня, и апрель-май не являются высоким сезоном в Крыму, — подчеркнул собеседник ФАН. — Да, людей приедет больше, чем раньше, но это цифра — не критическая для крымской инфраструктуры. Проблемы могут сложиться в случае, если зарубежные курорты, прежде всего Турция, будут закрыты и в летний период».

Представитель крымской туриндустрии пояснил, что речь идет о проблемах, связанных с инфраструктурой Большой Ялты, которая имеет ограничения по приему туристов.

«Когда большое количество людей приезжает, в том числе и на личном автотранспорте, есть определенные проблемы: пробки, невозможность припарковать машины, — отметил Зелинский. — А кроме того, высокий ценник, потому что спрос порождает рост цен на размещение в отелях. Вы можете в пик сезона не получить удовлетворение от отдыха из-за повышенной транспортной и человеческой нагрузки».

Борис Зелинский добавил, что ряд проблем могут быть связаны и с заполненностью отелей.

«Операторы по приему у нас готовы переварить увеличение потока, — сообщил эксперт. — Главное, чтобы были готовы отельеры. Дело в том, что количество мест ограничено. Но я думаю, что будет более активно заселяться частный сектор — мини-отели, апартаменты, квартиры».

Представитель туриндустрии посоветовал россиянам, заинтересованным в отдыхе в Крыму, обратить внимание на курорты западного и восточного побережий полуострова, а также не ограничиваться июлем и августом для планирования поездок.

«У нас прекрасно в Крыму и в мае, и в июне, и в сентябре, и в октябре, — заявил эксперт по туризму. — Поэтому можно рассмотреть поездку и в другой период. Также необязательно выбирать для отдыха Большую Ялту».

Сочи как образец

Глава Российского союза туриндустрии в Крыму и Севастополе поделился своими соображениями насчет того, что может сделать государство для повышения сервиса на курортах полуострова.

«Сегодняшние реалии таковы, что наше государство все-таки повернулось в сторону внутреннего туризма, — подчеркнул Зелинский. — Понимание пришло, но времени на раскачку нет. Я думаю, что нужно повторить опыт подготовки Сочинской олимпиады, когда в довольно сжатые сроки были брошены как государственные, так и частные ресурсы на создание современной инфраструктуры».

Представитель туриндустрии отметил, что Сочи можно было бы взять за образец при совершенствовании крымских курортных зон. По мнению эксперта, государственно-частное партнерство могло бы быть эффективным в этом случае.

«Мне кажется, что пришло время, чтобы развивать туристические кластеры, прежде всего в Крыму, — заключил Зелинский. — Конечно, события нужно форсировать. Что-то делается, и делается немало, но пока этого недостаточно. Потому что если по транспортной инфраструктуре основные вопросы закрыты, то по отельной части и созданию прибрежной инфраструктуры у нас дело хромает. Надо усилия направить именно на эту составляющую».

Напомним, что 12 апреля вице-премьер РФ Татьяна Голикова сделала официальное заявление о закрытии авиационного сообщения между Россией и Турцией с 15 апреля до 1 июня. Ограничительная мера касается регулярных и чартерных рейсов. Полеты ограничат двумя рейсами в неделю. Решение принято в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в Турции для обеспечения безопасности российских туристов. Чуть позднее Голикова заявила и о приостановке авиасообщения с Танзанией.