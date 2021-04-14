Британские ученые открыли уникальное свойство хлорированной воды в борьбе с COVID-19

Лондон, 14 апреля. Хлорированная вода в бассейне оказалась эффективна против коронавируса. Неожиданное открытие сделали исследователи из Великобритании.

Любителям поплавать в бассейне не стоит бояться заражения COVID-19, так как хлор в воде обладает уникальным свойством — он может уничтожить патоген всего за 30 секунд. Контагиозность SARS-CoV-2 уменьшается за полминуты при уровне рН в районе 7–7,2, рассказали исследователи из Имперского колледжа Лондона.

«Мы смогли показать, что вирус не выживает в хлорированной воде бассейна: он больше не заразен. Это также позволяет предположить, что вероятность заражения COVID-19 через воду в бассейне ничтожна», — объяснили британские ученые.

Ученые продолжают работать над средствами борьбы с коронавирусом. Так, в мире зарегистрировано несколько вакцин от COVID-19. Первый в мире препарат создали российские специалисты из НИЦ имени Гамалеи. Двухкомпонентная вакцина получила название «Спутник V». Выяснилось, что даже один укол может дать сильный иммунный ответ у переболевших.