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Пожилую женщину с маленьким внуком спасли полицейские на пожаре в Козельске

Пожилую женщину с маленьким внуком спасли полицейские на пожаре в Козельске

Калужская область, 14 апреля. В Козельске два сержанта вневедомственной охраны предотвратили пожар многоквартирного дома и эвакуировали из-под огня четырехлетнего ребенка, 56-летнюю женщину и автомобиль.

Возгорание возле многоквартирного дома по улице Чкалова росгвардейцы Станислав Гузь и Дмитрий Шкодин увидели во время патрулирования. Густой дым они заметили издалека, а когда подъехали, оказалось во дворе полыхают надворные постройки. Огонь разрастался на глазах и очень быстро приближался к дому. Жилое здание заволокло плотным дымом.

Полицейские сообщили о пожаре в службу спасения и начали эвакуировать жителей дома и их имущество.

«К нам подбежала женщина и рассказала, что в одной из квартир находится пожилая женщина с ребенком. Мы с напарником поспешили их вывести. Потом граждане увидели у очага огня машину. Узнать, чья она, оперативно не удалось. И мы подцепили к ней трос и отбуксировали», — рассказал ФАН Станислав Гузь.

В дальнейшем росгвардейцы оцепили опасную зону и помогли прибывшим сотрудникам МЧС затушить пожар.

Пожилую женщину с маленьким внуком спасли полицейские на пожаре в Козельске

«Это был просто служебный долг. На нашем месте также поступил бы любой из наших ребят. Мы всегда на страже. Единственное, хочется попросить жителей не разжигать костры и не поджигать ничего вблизи жилых домов», — добавил сержант Гузь.

ЧП произошло по вине жительницы соседнего частного дома. Она после уборки своего участка подпалила собранную сухую траву. Из-за сильного ветра огонь быстро перекинулся на хозяйственные постройки.

Ранее дорожный полк полиции спас из огня четверых маленьких детей и двух женщин в селе Верх-Туле Новосибирской области. Герои оказались поблизости случайно и прибыли на место пожара раньше спасателей. Эти несколько минут спасли жизнь целой семье.

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