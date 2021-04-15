Пожилую женщину с маленьким внуком спасли полицейские на пожаре в Козельске

Калужская область, 14 апреля. В Козельске два сержанта вневедомственной охраны предотвратили пожар многоквартирного дома и эвакуировали из-под огня четырехлетнего ребенка, 56-летнюю женщину и автомобиль.

Возгорание возле многоквартирного дома по улице Чкалова росгвардейцы Станислав Гузь и Дмитрий Шкодин увидели во время патрулирования. Густой дым они заметили издалека, а когда подъехали, оказалось во дворе полыхают надворные постройки. Огонь разрастался на глазах и очень быстро приближался к дому. Жилое здание заволокло плотным дымом.

Полицейские сообщили о пожаре в службу спасения и начали эвакуировать жителей дома и их имущество.

«К нам подбежала женщина и рассказала, что в одной из квартир находится пожилая женщина с ребенком. Мы с напарником поспешили их вывести. Потом граждане увидели у очага огня машину. Узнать, чья она, оперативно не удалось. И мы подцепили к ней трос и отбуксировали», — рассказал ФАН Станислав Гузь.

В дальнейшем росгвардейцы оцепили опасную зону и помогли прибывшим сотрудникам МЧС затушить пожар.

«Это был просто служебный долг. На нашем месте также поступил бы любой из наших ребят. Мы всегда на страже. Единственное, хочется попросить жителей не разжигать костры и не поджигать ничего вблизи жилых домов», — добавил сержант Гузь.

ЧП произошло по вине жительницы соседнего частного дома. Она после уборки своего участка подпалила собранную сухую траву. Из-за сильного ветра огонь быстро перекинулся на хозяйственные постройки.

Ранее дорожный полк полиции спас из огня четверых маленьких детей и двух женщин в селе Верх-Туле Новосибирской области. Герои оказались поблизости случайно и прибыли на место пожара раньше спасателей. Эти несколько минут спасли жизнь целой семье.