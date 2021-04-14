UFC официально анонсировал бой Макгрегора и Порье на турнире UFC 264

Лас-Вегас, 14 апреля. Пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) официально анонсировала третий очный бой Конора Макгрегора и Дастина Порье.

Афиша поединка ирландца Конора Макгрегора и американца Дастина Порье была опубликована в официальном Instagram-аккаунте UFC. Президент промоушена Дана Уайт сообщил, что продажа билетов на бой стартует на этой неделе. Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях подерется с Порье в Лас-Вегасе. Бой станет главным событием турнира UFC 254.

Ранее Порье в своем Twitter-аккаунте раскритиковал Макгрегора за уклонение от уплаты пожертвования в его благотворительный фонд. Ирландец в ответ заявил, что отказывается от участия в третьем поединке с бывшим временным чемпионом промоушена в легком весе.